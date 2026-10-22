Sarri: "Partita europea, ma ci mancavano 4 centrali. Dispiace per i tifosi"

"Abbiamo fatto un errore e ci è costato un gol". Maurizio Sarri sintetizza così la sconfitta della sua Atalanta contro l' Ajax in Conference League . "Non posso incolpare i ragazzi, primo di tempo di sofferenza ma bene nel secondo tempo, abbiamo vanificato situazioni favorevoli ma facendo una partita europea contro una squadra di livello. Alla fine non pensavo di perdere, mi dispiace per i nostri tifosi", ha dichiarato il tecnico della Dea a Sky Sport.

Sarri: "Non arrivare al tiro è pesante"

"C'è rabbia ma non dobbiamo uscire con sconforto perché abbiamo fatto una partita in crescita, seria e intensa, mi sembra di vedere più aspetti positivi che negativi". Sarri non nasconde le difficoltà dei suoi: "A questi livelli non arrivare al tiro è pesante, ma possiamo migliorare anche in fase difensiva: non ho mai menzionato le assenze ma ci mancavano 4 difensori centrali. Poi per caratteristiche è una squadra più offensiva che difensiva, ma stasera abbiamo sprecato molto", conclude.