Atalanta-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Vietato sbagliare per Maurizio Sarri, ora atteso a Bergamo dopo il ko di San Siro che lo ha trascinato nel vortice delle critiche e delle indiscrezioni sul proprio futuro sulla panchina dell’Atalanta. Dall’altra parte del campo c’è ora il Frosinone, che dopo il sorprendente avvio di stagione vuole continuare a prendere quota in una classifica che riporta 13 punti nelle prime 7 gare, con 2 sole sconfitte rimediate contro Juventus e Napoli. La prossima uscita di campionato vedrà la Dea scendere in campo a Firenze il 29 ottobre, mentre i ciociari saranno impegnati lo stesso giorno contro il Lecce allo Stirpe.