Sarri: "Questo calcio non mi fa impazzire"Calcio

Atalanta-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di Sarri tornano in campo a Bergamo per contendere alla formazione di Alvini l'ottava giornata di campionato
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Pubblicato il 25.10.2026, 09:15

2 min

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Vietato sbagliare per Maurizio Sarri, ora atteso a Bergamo dopo il ko di San Siro che lo ha trascinato nel vortice delle critiche e delle indiscrezioni sul proprio futuro sulla panchina dell’Atalanta. Dall’altra parte del campo c’è ora il Frosinone, che dopo il sorprendente avvio di stagione vuole continuare a prendere quota in una classifica che riporta 13 punti nelle prime 7 gare, con 2 sole sconfitte rimediate contro Juventus e Napoli. La prossima uscita di campionato vedrà la Dea scendere in campo a Firenze il 29 ottobre, mentre i ciociari saranno impegnati lo stesso giorno contro il Lecce allo Stirpe.

Atalanta-Frosinone: dove vederla

L’incontro tra le formazioni di Sarri e Alvini è in programma alle ore 15 di domenica 25 ottobre presso lo Stadio di Bergamo. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).

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Atalanta-Frosinone: le probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bernasconi, Obric, Kristensen, Bellanova; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sportiello, Sonzogni, Zappacosta, Isoa, Idele, Gaetano, Levak, Bonanomi, Zalewski, Elmas, Scamacca.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Terzic; Masini, Calo'; Kvernadze, Schmid, Ghedjemis; Raimondo. Allenatore: Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Amey, Cittadini, Tchato, Akpoguma, Fayed, El Azzouzi, Cichella, Hasa, Bracaglia, Zerbin, Bobcek, Birligea.

Arbitro: Marinelli; Assistenti: Baccini–Rossi; Quarto uomo: Pairetto; Var: Dionisi; Ass. Var: Gariglio

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