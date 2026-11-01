Sarri sprona l’Atalanta: "Il mio Chelsea correva meno". E su Samardzic e i fischi dei tifosi…

L' Atalanta vuole ripartire e gettare le basi per un nuovo ciclo vincente, ma il percorso si sta rivelando più complicato del previsto, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato il lavoro della squadra. In vista della prossima sfida contro il Parma, Maurizio Sarri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa , soffermandosi sulle ambizioni della Dea, sulla condizione fisica del gruppo e sulle difficoltà incontrate nelle ultime settimane. Il tecnico ha affrontato anche il tema delle esclusioni di Samardzic , il ritorno di Scalvini e il rapporto con i tifosi, ribadendo la necessità di ritrovare compattezza ed equilibrio difensivo. Nessun allarmismo, ma la consapevolezza che ci sia ancora molto da sistemare per riportare l'Atalanta ai livelli desiderati.

"Qual è l'obiettivo attuale dell'Atalanta? Noi siamo ambiziosi e vogliamo costruire le basi per un nuovo e grande ciclo. Non è un percorso facile ripartire dopo un altro ciclo di alto livello, si sta complicando visti gli infortuni però la nostra voglia è quella di fare un grande ciclo come quello fatto in precedenza" - ha spiegato Sarri.

Poi il tecnico ha parlato del infortuni e su come si sta comportando la squadra dal punto di vista fisico: "Ho tutti i dati fisici di questi anni da quando ho cominciato ad allenare: la mia squadra che ha corso di meno è stato il Chelsea nonostante si dica che in Premier League si corra di più. Il volume nostro è più alto sulla corsa, poi è chiaro che la qualità della rosa può fare la differenza: noi nelle ultime partite abbiamo fatto numeri di altissimo livello come contro il Frosinone. Abbiamo una media di 59 minuti di tempo effettivo sui 41 di quel match: in 18 minuti in meno abbiamo fatto gli stessi numeri delle altre partite. Su questo aspetto la squadra sta facendo numeri fisici importanti. Sugli infortuni valuteremo, spero qualcuno di ritrovarlo prima, anche perché 3 partite in 6 giorni sono tante".