Tracollo Atalanta, il Parma cala il tris alla New Balance Arena: prima vittoria per Gilardino

L'Atalanta crolla in casa contro il Parma: alla New Balance Arena i gialloblù portano a casa una vittoria fondamentale con un netto 3-0. Alberto Gilardino - subentrato a Cuenca in stagione - può finalmente sorridere: è arrivata, infatti, la prima vittoria per il nuovo tecnico dei ducali contro la squadra di Maurizio Sarri, a cui il successo manca ormai da quattro giornate. Ad aprire le marcature nella gara è stato il gol di Fabbian, il quale ha sfruttato l'assist di Sierro per portare in vantaggio i gialloblù. Il primo tempo si chiude in favore del Parma, con l'Atalanta costretta a rincorrere.