Tracollo Atalanta, il Parma cala il tris alla New Balance Arena: prima vittoria per Gilardino
L'Atalanta crolla in casa contro il Parma: alla New Balance Arena i gialloblù portano a casa una vittoria fondamentale con un netto 3-0. Alberto Gilardino - subentrato a Cuenca in stagione - può finalmente sorridere: è arrivata, infatti, la prima vittoria per il nuovo tecnico dei ducali contro la squadra di Maurizio Sarri, a cui il successo manca ormai da quattro giornate. Ad aprire le marcature nella gara è stato il gol di Fabbian, il quale ha sfruttato l'assist di Sierro per portare in vantaggio i gialloblù. Il primo tempo si chiude in favore del Parma, con l'Atalanta costretta a rincorrere.
Parma, tris a Bergamo contro l'Atalanta
Il secondo tempo sorride sin da subito ai ducali: al 46' arriva subito il gol del doppio vantaggio, con Zappacosta che svirgola in maniera maldestra nella propria porta una palla diretta al centro dell'area. La reazione dell'Atalanta non prende mai la giusta piega nel corso della gara, e al 58' si porta addirittura sul 3-0 con un gran gol di Lontani: tunnel e conclusione all'angolino che non lascia scampo a Carnesecchi. Al termine del match un'ondata di fischi travolge l'Atalanta di Sarri, mentre il Parma esce dalla New Balance Arena con tre punti che consentono alla squadra di Gilardino di portarsi a quota 8 punti in classifica - con il nuovo tecnico che ha raccolto la prima vittoria in campionato -, allontandandosi dalla zona retrocessione. I ducali distano adesso soltanto tre punti dalla Dea - ad 11 punti -, con il Bologna che arriverà al Tardini alla prossima gara.
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