L'annuncio di Giuntoli: "Atalanta in ritiro! Tutti in discussione, ma fiducia a Sarri"

" Chiediamo scusa ai nostri tifosi che come sempre ci hanno sostenuto nei novanta minuti. Il secondo tempo di oggi è stato inaccettabile . Non sono 45 minuti che vanno a vanificare il lavoro di quattro mesi, ma dobbiamo lavorare ancora molto. Abbiamo deciso insieme al mister di andare in ritiro a partire da domani . Stare insieme ci aiuterà, nonostante le assenze. Sarri in discussione? Noi ci mettiamo in discussione tutti i giorni. La prestazione di oggi è da imputare alla società, all’allenatore, allo staff e ai calciatori". Sono queste le dure parole rilasciate al termine dell'amara sconfitta casalinga dell'Atalanta contro il Parma di Gilardino , dal direttore sportivo della Dea, Cristiano Giuntoli .

Giuntoli sbotta. E Sarri va in ritiro

Il direttore sportivo della Dea si è soffermato in particolar modo sulla brutta prestazione della squadra, in particolare nella seconda metà di gara che ha addirittura ritenuto "inaccettabile", dove l'autogol di Zappacosta e la rete di Lontani hanno affossato definitivamente le speranze dell'Atalanta di rientrare in partita. Ciò che è mancato - oltre all'equilibrio difensivo - è sicuramente la freddezza sottoporta del reparto offensivo, che ha faticato e non poco a trovare la via della porta. Al termine del match ha chiesto scusa anche Maurizio Sarri, il quale dirigerà gli allenamenti dell'Atalanta in ritiro, dopo aver deciso assieme a Giuntoli il nuovo modus operandi per far sì che la squadra ritorni a macinare risultati.