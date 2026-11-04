L’Atalanta scopre la paura: in Conference contro il Kairat Almaty per scacciare i fantasmi

È un momento durissimo quello che vive l'Atalanta di Maurizio Sarri. Al netto dei numeri che riguardano il cammino in campionato (l'Atalanta ha perso 5 partite su 10 e attualmente occupa un anonimo 13° posto), ci sono tanti altri indicatori che stupiscono. In negativo ma anche in positivo. Per esempio, col Parma è arrivata una sconfitta interna per 3-0 legata più ad un aspetto mentale che puramente calcistico. Nel primo tempo gli emiliani non sono mai arrivati dalle parti di Carnesecchi con Daffara che ha salvato su De Ketelaere prima di essere graziato in almeno 3 occasioni dallo stesso belga: se fallisci facili occasioni dal limite dell'area piccola o ancora più vicino alla porta, è chiaro che poi rischi la beffa. Il problema è che dopo la rete dello svantaggio, preso su calcio d'angolo con la difesa in modalità "belle statuine", l'Atalanta ha avuto una grande occasione con Rowe che non è riuscito ad insaccare la respinta corta del portiere su Zalewski; ma nella ripresa, dopo pochi minuti, il raddoppio su autorete di Zappacosta ha dato un'altra botta tremenda allo stato d'animo degli orobici. La Dea in questo momento crolla alla prima difficoltà, o comunque la subisce in modo troppo forte dimostrandosi fragile. Soprattutto in fase difensiva.

Atalanta, la protesta dei tifosi Questa paura, questo stato quasi di ansia che si percepisce è francamente difficile da capire anche perché, giocando in casa, il sostegno del pubblico è davvero totale. Lo 0-3 di Lontani è arrivato prima del quarto d'ora della ripresa, i successivi 30 minuti più recupero sono stati una dimostrazione d'affetto clamorosa da parte delle due Curve dello stadio di Bergamo. Al cielo della New Balance Arena si sono levati cori potenti, i sostenitori della Dea non hanno smesso di spingere nemmeno per un istante mentre le tribune un po' si svuotavano. "Meritiamo di più" è il coro che è stato intonato dopo il fischio finale quando i giocatori sono stati chiamati sotto il settore dagli appassionati. La società, passaggio molto importante in questo momento, ha parlato dopo la gara per bocca del direttore sportivo Giuntoli e le sue parole sono state chiare: chiediamo scusa, si va in ritiro e la decisione l'abbiamo presa insieme a Sarri. Non un'imposizione, non una decisione dei vertici ma una scelta fatta insieme al tecnico, che non è in questo momento in discussione come non lo è il progetto. Quello che potrà succedere in caso di altre sconfitte (ad esempio) contro Kairat e Monza prima della sosta non si può prevedere ma, al momento, Sarri ha la fiducia della società.