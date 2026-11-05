Uno sciapo brodino kazako per l'Atalanta. E meno male che Krstovic c'è

Il sorpa è il tipico brodino kazako. Dopo cinque sconfitte consecutive, all'ottava partita in ventiquattro giorni l'Atalanta ne ha bevuto uno sciapo che ha persino rischiato di andarle di traverso se, a otto minuti dal novantesimo, l'implacabile Nikola Krstovic non avesse segnato il settimo gol stagionale pareggiando il conto con il Qairat. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Marc Gual all'inizio della ripresa, sfruttando l'ennesimo pallone perso a centrocampo da Samardzic, impresentabile quanto Scamacca. Francamente, non si capisce quali siano stati i meriti dell'attaccante per riguadagnare la fresca convocazione in Nazionale diramata da Mancini. L'apporto del centravanti è stato nullo, come l'ex udinese, autentico pesce fuor d'acqua. Irriconoscibile Ederson. Continuano a steccare proprio gli uomini di qualità, quelli che dovrebbero aiutare Sarri a uscire dalle secche di una crisi d'identità, acuita dall'emergenza che non finisce mai. Dieci gli indisponibili e 4 i nerazzurri che, secondo lo staff, al massimo avevano mezz'ora nelle gambe. L'allenatore ha fatto bene a ricordarlo, dopo il pareggio in Conference: non è né un'attenuante né un alibi, è un dato di fatto.