Uno sciapo brodino kazako per l'Atalanta. E meno male che Krstovic c'è
Il sorpa è il tipico brodino kazako. Dopo cinque sconfitte consecutive, all'ottava partita in ventiquattro giorni l'Atalanta ne ha bevuto uno sciapo che ha persino rischiato di andarle di traverso se, a otto minuti dal novantesimo, l'implacabile Nikola Krstovic non avesse segnato il settimo gol stagionale pareggiando il conto con il Qairat. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Marc Gual all'inizio della ripresa, sfruttando l'ennesimo pallone perso a centrocampo da Samardzic, impresentabile quanto Scamacca. Francamente, non si capisce quali siano stati i meriti dell'attaccante per riguadagnare la fresca convocazione in Nazionale diramata da Mancini. L'apporto del centravanti è stato nullo, come l'ex udinese, autentico pesce fuor d'acqua. Irriconoscibile Ederson. Continuano a steccare proprio gli uomini di qualità, quelli che dovrebbero aiutare Sarri a uscire dalle secche di una crisi d'identità, acuita dall'emergenza che non finisce mai. Dieci gli indisponibili e 4 i nerazzurri che, secondo lo staff, al massimo avevano mezz'ora nelle gambe. L'allenatore ha fatto bene a ricordarlo, dopo il pareggio in Conference: non è né un'attenuante né un alibi, è un dato di fatto.
Palpabile malumore dei tifosi
L'1-1 fortunatamente non compromette le chances di qualificazione al turno successivo del torneo. Tuttavia, lascia sul tappeto i problemi ancora senza soluzione. Il ritmo troppo lento, il gioco orizzontale e raramente incline alla verticalizzazione, la carica agonistica che dovrebbe essere corale e, invece, è affidata alla verve di alcuni (Zalewski; il semidebuttante Idele, classe 2007; l'ammirevole Krstovic, 7 gol in 14 partite, peraltro non tutte giocate per intero). Di positivo c'è il primo risultato utile dopo i cinque sberloni di cui sopra, sebbene il pari con i vicecampioni del Kazakistan non abbia evitato i fischi. Sono la manifesta reiterazione del palpabile malumore di una tifoseria che per tutta la partita sostiene meritoriamente la propria squadra, ma, al fischio finale, giudica senza fare sconti. Domenica sarà il Monza dell'ex Juric a stabilire se sia davvero iniziata la convalescenza della Dea malata o se la febbre salirà di nuovo. Di sicuro, a Bergamo, pubblico, società e allenatore meritano molto di più. Sono quei giocatori attualmente invisibili che devono meritarsi l'Atalanta.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS