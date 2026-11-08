Sarri non ha dubbi: “Atalanta, ecco il prossimo passo”. E Juric sbotta: “Ci vuole rispetto”

L'Atalanta porta a casa i tre punti dall'ostica sfida contro il Monza e torna alla vittoria dopo un periodo di digiuno. A regalare la vittoria alla squadra di Sarri ci ha pensato il solito Krstovic, che ha sbloccato la gara al 49'. Nel finale il Monza ci ha provato, con un episodio dubbio nel finale tra Colpani e Rowe in area di rigore, conclusosi con un nulla di fatto. La Dea riscatta la brutta prestazione in Conference League contro il Kairat Almaty, tornando a vincere in Serie A. Al termine della gara ha parlato Maurizio Sarri, analizzando la partita e la prestazione della sua squadra.

Sarri: "Dopo aver fatto gol abbiamo capito che..." "Nella fase iniziale abbiamo pagato un po’ di nervosismo: eravamo contratti, non eravamo in fiducia, non stavamo facendo le cose che avevamo preparato. Dopo 25-30 minuti però il Monza ha iniziato ad allungare le distanze. Dopo aver fatto gol abbiamo capito che c’erano spazi anche per palleggiare. Abbiamo disputato una partita da squadra mentalmente poco sicura e in difficoltà nel primo tempo, diversa quando abbiamo ripreso fiducia nel secondo." Sono queste le prime parole rilasciate da Sarri al termine della vittoria ottenuta contro il Monza.