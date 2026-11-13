Atalanta, altro bilancio record: undicesimo risultato positivo di fila, a quanto ammonta l'utile

Se la scorsa annata non ha regalato le stesse soddisfazioni sul terreno di gioco rispetto al recente passato, l'Atalanta può ampiamente consolarsi analizzando i conti societari. Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, la società bergamasca ha archiviato il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 facendo registrare un utile netto pari a 26,5 milioni di euro, dando così continuità all'ottimo risultato da 37,8 milioni ottenuto nell'esercizio precedente 2024/25. Si tratta dell'undicesimo bilancio consecutivo chiuso in attivo dal club nerazzurro: una striscia virtuosa aperta addirittura nel 2016 che costituisce un caso più unico che raro all'interno del panorama calcistico italiano di vertice.