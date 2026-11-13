Atalanta, altro bilancio record: undicesimo risultato positivo di fila, a quanto ammonta l'utile
Se la scorsa annata non ha regalato le stesse soddisfazioni sul terreno di gioco rispetto al recente passato, l'Atalanta può ampiamente consolarsi analizzando i conti societari. Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, la società bergamasca ha archiviato il bilancio chiuso al 30 giugno 2026 facendo registrare un utile netto pari a 26,5 milioni di euro, dando così continuità all'ottimo risultato da 37,8 milioni ottenuto nell'esercizio precedente 2024/25. Si tratta dell'undicesimo bilancio consecutivo chiuso in attivo dal club nerazzurro: una striscia virtuosa aperta addirittura nel 2016 che costituisce un caso più unico che raro all'interno del panorama calcistico italiano di vertice.
Il modello virtuoso di Percassi e Pagliuca
Questi traguardi finanziari sono il frutto diretto della linea gestionale portata avanti dalla famiglia Percassi in sinergia con i soci statunitensi guidati da Stephen Pagliuca. Un modello capace di tenere insieme ambizioni sportive e rigore economico attraverso tre pilastri fondamentali: la costante valorizzazione tecnica dei calciatori, gli investimenti strutturali – a partire dallo stadio di proprietà – e un'oculata politica di contenimento dei costi. Al centro di questa continuità si conferma la figura dell'amministratore delegato Luca Percassi, principale regista di una crescita che ha permesso all'Atalanta di consolidarsi nell'élite europea, collezionando in questi anni la vittoria dell'Europa League nel 2024, diverse partecipazioni alla Champions League, una finale di Supercoppa Europea e tre finali di Coppa Italia.
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