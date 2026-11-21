Ripartire dalla vittoria contro il Monza: l'imperativo dell'Atalanta e di Sarri è quello di dare continuità, ma soprattutto voler crescere come gruppo. A Bergamo arriva l'Inter che negli ultimi anni rappresenta una sorta di bestia nera, ma è una gara che può capire anche a che èunto è la guarigione della Dea dopo un inizio di stagione complicato dettato dalle tante assenze e da un cambio tecnico strutturale rispetto a quello degli ultimi anni.

Sarri, conferenza Atalanta-Inter Sarri ha parlato in conferenza in vista della gara contro l'Inter: "La loro storia recente ci dice che siamo difronte a una delle squadre più forti d'Europa. Gara difficile e cerchiamo di preparala sia sotto il piano psicologico e sia su quello tecnico. Poi è chiaro che i giocatori di grande qualità possono essere in grado di deciderla, ma quello non ci interessa. Guardiamo a noi e alla nostra prestazione: fiduciosi che possa bastare".