Sarri e il nuovo ciclo Atalanta: "Si pecca di presunzione... Scamacca, dipende da lui"
Ripartire dalla vittoria contro il Monza: l'imperativo dell'Atalanta e di Sarri è quello di dare continuità, ma soprattutto voler crescere come gruppo. A Bergamo arriva l'Inter che negli ultimi anni rappresenta una sorta di bestia nera, ma è una gara che può capire anche a che èunto è la guarigione della Dea dopo un inizio di stagione complicato dettato dalle tante assenze e da un cambio tecnico strutturale rispetto a quello degli ultimi anni.
Sarri, conferenza Atalanta-Inter
Sarri ha parlato in conferenza in vista della gara contro l'Inter: "La loro storia recente ci dice che siamo difronte a una delle squadre più forti d'Europa. Gara difficile e cerchiamo di preparala sia sotto il piano psicologico e sia su quello tecnico. Poi è chiaro che i giocatori di grande qualità possono essere in grado di deciderla, ma quello non ci interessa. Guardiamo a noi e alla nostra prestazione: fiduciosi che possa bastare".
Sulle condizioni della squadra: "Abbiamo recuperato diversi giocatori. Bellanova si sta allenando con noi da martedì, Gaetano si è allenato ieri, Raspadori non ha fatto tutti gli allenamenti. Mentre Kessié è rientrato ieri a Zingonia. I ragazzi vanno recuperati anche da un punto di vista agonistico". Sul calendario e gli orizzonti: "L'ambizione è quella di creare un gruppo che vada incontro a un ciclo nuovo. Il calendario ci mette davanti a gare difficili e quindi ci deve interessare molto la nostra crescita. Pensiero all'Europa o Serie A? La partita di domani è difficile così come quella di giovedì al di là che sia europa o campionato. Purtroppo si pecca di presunzione sotto certi aspetti: è un problema che ora non mi pongo".
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