Brutta notizia per l'Atalanta e per Maurizio Sarri: Marco Carnesecchi dovrà restare fermo per un po'. Il portiere nerazzurro si è fatto male durante il riscaldamento prima di Atalanta-Inter e ha dovuto lasciare il posto a Marco Sportiello. Il club ha comunicato l'esito degli esami con un report medico ufficiale: "Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all'infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione".