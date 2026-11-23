Carnesecchi ko, tegola per Sarri: lesione del menisco mediale, deve operarsi. I tempi di recupero
Brutta notizia per l'Atalanta e per Maurizio Sarri: Marco Carnesecchi dovrà restare fermo per un po'. Il portiere nerazzurro si è fatto male durante il riscaldamento prima di Atalanta-Inter e ha dovuto lasciare il posto a Marco Sportiello. Il club ha comunicato l'esito degli esami con un report medico ufficiale: "Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all'infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione".
Carnesecchi ko, quando torna
Carnesecchi verrà operato martedì 24 novembre per regolarizzare la lesione. Il club non ha ancora indicato i tempi di recupero, che verranno definiti dopo l'operazione. Secondo le prime stime, Carnesecchi dovrà restare fuori per almeno due mesi. Molto dipenderà anche dall'iter riabilitativo e dal tipo di intervento. L'obiettivo è rientrare a gennaio 2027. Salterà quindi tutte le partite di dicembre in un momento importante della stagione per l'Atalanta. Sarri dovrà affidarsi a Sportiello, che ha già giocato contro l'Inter nel pirotecnico 4-4 del Gewiss Stadium.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS