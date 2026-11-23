Franck Yannick Kessie, 29 anni, è il capitano degli Elefanti, soprannome prediletto dai giocatori della Costa d'Avorio. Attaccatissimo alla maglia della sua Nazionale (112 presenze, 17 gol), come a quella dell'Atalanta nella quale è ritornato a giocare dopo nove anni, il centrocampista ha firmato su rigore il 4-4 con l'Inter all'ultimo respiro. Per riuscirci, si è sobbarcato un tour massacrante, pur di onorare il doppio impegno con il Gambia nelle qualificazioni della Coppa d'Africa che, attualmente vedono gli Elefanti In testa nel gruppo C con 10 punti (Gambia 7, Ghana 6, Sonalia 0). Complessivamente, Kessie ha coperto circa 12 mila chilometri lungo la rotta Bergamo- Abidjan-Bouaké (12 novembre, Costa d'Avorio- Gambia 2-1) - Bakau (17 novembre, Gambia-Costa d'Avorio 2-2) - Bergamo. Il viaggio di ritorno da Banjul, capitale del Gambia, è stato particolarmente faticoso: 15 ore. Ciononostante, Kessie si è messo a disposizione di Sarri ed è stato uno dei protagonisti del pirotecnico 4-4 con i Campioni d'Italia. Con una freddezza invidiabile, nel primo minuto di recupero della ripresa ha trasformato il rigore del definitivo pareggio. Senza nascondere la sua soddisfazione: "Abbiamo una grande fiducia in Sarri e nel suo staff. La stagione è ancora lunga e contro l'Inter abbiamo dato una risposta forte sul campo. Il rigore si può segnare o sbagliare: mi è andata bene. Per me, poi, da ex milanista era un piccolo derby: meno male che ho segnato".

Dai fischi agli applausi Il 4-4 con l'Inter è stato ben diverso dall'analogo risultato casalingo incassato con il Frosinone che, al fischio finale, aveva scatenato i fischi dei tifosi. Gli stessi prodighi invece di applausi e cori al termine della partita del 22 novembre, avendo apprezzato la prova di una Dea irriducibile, capace di rimontare per tre volte il doppio svantaggio con l'Inter. Il risultato può segnare il punto di svolta della squadra bergamasca, sino alla partita con i campioni d'Italia falcidiata dagli infortuni, con Sarri sistematicamente impossibilitato a schierare la formazione che aveva in testa sin dall'estate. L'Inter, scivolata a -3 dalla Lazio capolista, ora è terza a quota 29, scavalcata dalla Roma (30), con il fiato sul collo del Milan (27). I nerazzurri di Bergamo e quelli di Milano hanno accusato la stessa fragilità difensiva, ma la morale dello spettacolare confronto di cui è stata teatro la New Balance Arena suona diversa per l'una e per l'altra. L'Atalanta ha chiuso avendo simultaneamente in campo De Ketelaere, Rowe, Raspadori e Scamacca (in campo dall'88' per Krstovic) e ha disputato una prova di assoluto carattere; l'Inter ha commesso un peccato di presunzione, soprattutto per la superiorità di gioco mostrata nel primo tempo. La sequenza delle reti illustra eloquentemente lo spirito con il quale le due squadre se la sono giocata: Atalanta-Inter 0-1, 0-2, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4.