Sarri: "Non abbiamo solidità difensiva ma grande carattere. Scamacca e Krstovic? Il dualismo non esiste"
L'Atalanta vince in rimonta a Banja Luka dopo esser andata in svantaggio di due gol. Vittoria che rilancia in classifica la Dea che si trova attualmente a 7 punti in piena zona playoff, dopo aver seriamente rischiato di restare ferma a quota 4. I padroni di casa si sono portati in vantaggio prima con Juricic e poi hanno raddoppiato con Deket. Al 75' l'espulsione di Pascual sveglia l'Atalanta, con gli uomini di Sarri che accorciano le distanze con Krstovic. All'88' Herrera lascia il Borac in 9 e Kolasinac e Zappacosta completano una fondamentale rimonta. Al termine della partita Maurizio Sarri ha analizzato la prestazione dei suoi.
Sarri: "Siamo fragili in difesa e ci complichiamo la partita"
"Abbiamo fatto una buona partita e creato molte palle goal. Siamo fragili in difesa e ci complichiamo la partita. Negli ultimi sette minuti abbiamo fatto tre goal con quattro occasioni. Abbiamo problemi in difesa e la partita si complica: la squadra ha dimostrato di avere grande carattere. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno dato una mano per 97 minuti". Queste le prime rilasciate da Maurizio Sarri a Sky Sport al termine della vittoria in trasferta contro il Borac. Il tecnico ha poi aggiunto: "Solidità? Tra infortuni e calendario è difficile lavorare. Le distribuzioni sotto la linea della palla non sono state di buon livello. E questo si ripete da diverse partite e si complicano: non possiamo pensare di risolverle sempre così". E sui suoi attaccanti: "Krstovic e Scamacca? Scamacca è un giocatore adattissimo: la differenza con Nikola è che uno è in piena condizione psicofisica, l'altro ha avuto un momento difficile. Il dualismo non esiste: partono alla pari. Ora sta facendo meglio Krstovic e gioca lui".
Zappacosta: "Dobbiamo ritrovare compattezza che chiede Sarri"
“Serata particolare perché eravamo partiti bene, ma poi appena abbiamo subito il gol siamo andati in difficoltà. Bisogna sempre fare il massimo e dare tutto, altrimenti si rischia di fare come oggi in cui abbiamo sofferto. Spesso concediamo troppo spazio, siamo sconnessi e sfilacciati e dobbiamo ritrovare la compattezza che ci chiede Sarri. Il mister ha delle richieste completamente diverse rispetto a prima ma dobbiamo crescere tutti e non può essere un alibi. Forma fisica? Il calcio di oggi va veloce e, se non ti tieni bene fisicamente, fai tanta fatica”. Zappacosta commenta così - autore del gol vittoria che ha completato la rimonta - la vittoria sofferta della sua Atalanta contro il Borac.
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