Sarri: "Siamo fragili in difesa e ci complichiamo la partita"

"Abbiamo fatto una buona partita e creato molte palle goal. Siamo fragili in difesa e ci complichiamo la partita. Negli ultimi sette minuti abbiamo fatto tre goal con quattro occasioni. Abbiamo problemi in difesa e la partita si complica: la squadra ha dimostrato di avere grande carattere. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno dato una mano per 97 minuti". Queste le prime rilasciate da Maurizio Sarri a Sky Sport al termine della vittoria in trasferta contro il Borac. Il tecnico ha poi aggiunto: "Solidità? Tra infortuni e calendario è difficile lavorare. Le distribuzioni sotto la linea della palla non sono state di buon livello. E questo si ripete da diverse partite e si complicano: non possiamo pensare di risolverle sempre così". E sui suoi attaccanti: "Krstovic e Scamacca? Scamacca è un giocatore adattissimo: la differenza con Nikola è che uno è in piena condizione psicofisica, l'altro ha avuto un momento difficile. Il dualismo non esiste: partono alla pari. Ora sta facendo meglio Krstovic e gioca lui".