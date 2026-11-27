La Dea della Rimonta colpisce ancora. Spreca, soffre, vince: cuore Atalanta
Dopo il 4-4 con l'Inter recuperando per due volte un doppio svantaggio, la Dea della Rimonta ha colpito anche in Bosnia. Stavolta non ha pareggiato, ma ha vinto. Con modalità decisamente coronariche. Dall'eccesso di turnover, (cinque undicesimi cambiati rispetto al campionato, tenendo inizialmente panchina Kessie, De Ketelaere, Krstovic, Elmas e Bellanova) è scaturito un primo tempo orribile, funestato da errori marchiani, ritmo indolente, gioco abborracciato. Impresentabile Scamacca, sempre con le gomme sgonfie; difesa di burro con Scalvini e Kolasinac portati a spasso da Juricic e Deket fra il 22' e il 29', quando l'Atalanta è piombata nel buio. Circostanza aggravata dalla micidiale imprecisione in attacco: alla fine, si sono contate almeno sette nitide palle-gol buttate al vento. Durante l'intervallo, Sarri ha capito l'antifona e ha cominciato a correggersi: prima Kessie e Bellanova per Ederson e Bernasconi; poi De Ketelaere per Raspadori e Krstovic per Scamacca; quindi Elmas per Pasalic. Lo spreco davanti a Jurkas è continuato con irritante sistematicità, ma il Borac ha cominciato a farsi male da solo.
La rimonta Atalanta
Otto minuti dopo essere entrato in campo, Pascual si è fatto giustamente cacciare per il fallo da ultimo uomo ai danni di Rowe, l'unico a battersi sempre con una carica agonistica molto inglese. È accaduto al 78'. In undici contro dieci l'Atalanta ha colpito con Krstovic (quattordicesimo gol stagionale: 7 in campionato, 2 in Conference, 5 in Nazionale); subito dopo, Herera ha falciato Zalewski che ha rischiato di rimetterci la caviglia e il Borac è rimasto in nove. Ringalluzzita, l'Atalanta ha pareggiato con il bosniaco Kolasinac alla prima partita da avversario nella sua terra e ha ribaltato l'incontro con il chirurgico diagonale di Zappacosta, conclamato specialista in materia.
Il lavoro di Sarri comincia a pagare
Morale: 1) la vittoria raddrizza la classifica, tiene la Dea in piena corsa almeno per i playoff, ma se vincerà le ultime due partite, con Riga e Miällby, quota 13 potrebbe significare l'ingresso fra le prime otto. 2) L'attacco funziona (21 gol in 12 gare di campionato; 7 in 4 incontri di Conference), la difesa balla (24 reti al passivo in Serie A e 6 in Europa). Sarri lo sa e non lo nasconde. Aspettando Hien, Kossounou e Kristensen, tocca a Scalvini e a Kolasinac fare un salto in alto. 3) Krstovic è in stato di grazie ed è l'eccezione alla regola secondo la quale tutti sono necessari, ma nessuno è indispensabile. 4) Inquieta l'involuzione di Scamacca che non può essere questo: due anni fa fu decisivo nella scalata all'Europa League, ora è irriconoscibile. 5) Ciò detto, la vittoria sul Monza prima della sosta; il 4-4 con l'Inter e il colpo in Bosnia coniugati al recupero di molti infortunati dimostrano quanto il lavoro di Sarri cominci a pagare. Se sistema la retroguardia, il Comandante comincia a divertirsi. E con lui i tifosi: eroici i 494 presenti e ingabbiati sotto il diluvio nel Banja Luka City Stadium: pur essendo stati maltrattati dalle forze dell'ordine locali, non hanno smesso di incitare la squadra nemmeno per un momento. In Bosnia hanno scoperto che i bergamaschi hanno la testa più dura della loro.
Sblocca la news esclusiva
Mensile
Abbonamento Plus+€ 5,90al meseAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Annuale
Abbonamento Plus+€ 49,90all'annoAbbonati ora
- Sito illimitato
- Rinnovo automatico
Sei già abbonato?
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS