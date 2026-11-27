Dopo il 4-4 con l'Inter recuperando per due volte un doppio svantaggio, la Dea della Rimonta ha colpito anche in Bosnia. Stavolta non ha pareggiato, ma ha vinto. Con modalità decisamente coronariche. Dall'eccesso di turnover, (cinque undicesimi cambiati rispetto al campionato, tenendo inizialmente panchina Kessie, De Ketelaere, Krstovic, Elmas e Bellanova) è scaturito un primo tempo orribile, funestato da errori marchiani, ritmo indolente, gioco abborracciato. Impresentabile Scamacca, sempre con le gomme sgonfie; difesa di burro con Scalvini e Kolasinac portati a spasso da Juricic e Deket fra il 22' e il 29', quando l'Atalanta è piombata nel buio. Circostanza aggravata dalla micidiale imprecisione in attacco: alla fine, si sono contate almeno sette nitide palle-gol buttate al vento. Durante l'intervallo, Sarri ha capito l'antifona e ha cominciato a correggersi: prima Kessie e Bellanova per Ederson e Bernasconi; poi De Ketelaere per Raspadori e Krstovic per Scamacca; quindi Elmas per Pasalic. Lo spreco davanti a Jurkas è continuato con irritante sistematicità, ma il Borac ha cominciato a farsi male da solo.

La rimonta Atalanta Otto minuti dopo essere entrato in campo, Pascual si è fatto giustamente cacciare per il fallo da ultimo uomo ai danni di Rowe, l'unico a battersi sempre con una carica agonistica molto inglese. È accaduto al 78'. In undici contro dieci l'Atalanta ha colpito con Krstovic (quattordicesimo gol stagionale: 7 in campionato, 2 in Conference, 5 in Nazionale); subito dopo, Herera ha falciato Zalewski che ha rischiato di rimetterci la caviglia e il Borac è rimasto in nove. Ringalluzzita, l'Atalanta ha pareggiato con il bosniaco Kolasinac alla prima partita da avversario nella sua terra e ha ribaltato l'incontro con il chirurgico diagonale di Zappacosta, conclamato specialista in materia.