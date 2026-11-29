Luca Percassi ha raggiunto i microfoni di Bergamo TV. L'amministratore delegato dell' Atalanta ha dichiarato: "Parlare di Atalanta vuol dire parlare delle emozioni delle persone: la nostra vita è l’Atalanta ed è condizionata da essa. Il papà (Antonio ndr) ha fatto un grande gesto di amore e di cuore decidendo di ritornare all’Atalanta nel 2010, mi ha attribuito questa responsabilità da Amministratore Delegato nonostante la giovane età: 17 anni in cui penso che noi, come famiglia, abbiamo cercato di fare come fanno tutti i bergamaschi, ovvero costruire mattone su mattone un grande progetto. Papà desiderava vedere un’Atalanta stare in Serie A per almeno 10 anni, e siamo andati oltre ogni aspettativa. Sento la grande responsabilità di guidare l’Atalanta con grande attenzione e cura: ben consapevoli quanto i bergamaschi ci tengano. Abbiamo tanti progetti in atto, ma la società ha delle basi solide e lavoreremo per dare all’Atalanta un grande futuro".

Le parole di Percassi

"Stadio? Bergamo è riconosciuta come una città meravigliosa, ma quando si passava vicino al vecchio stadio comunale esso non rappresentava ciò: il nostro obiettivo era costruire una nuova casa dell’Atalanta. Il progetto dello stadio nasce da un grandissimo sogno e la verità è quello che si è costruito è uno stadio a km zero: l’Atalanta diventa proprietaria dello stadio di Bergamo nel 2017, precisamente il 17 ottobre quando avevamo compiuto 110 anni. Per km zero intendo utilizzare industrie della provincia: dal cemento prodotto a Calusco D’Adda, sono visibili a tutti i tubolari delle curve costruite da Tenaris (Dalmine), l’illuminazione dalla Gewiss ecc... Vorrei sottolineare il grande lavoro di Roberto Spagnolo (ex direttore generale ndr) che ha gestito un progetto molto importante: abbiamo dato un segnale di ripartenza anche durante il COVID, nella quale l’Atalanta voleva ripartire il cantiere nonostante il periodo della pandemia. Questo stadio rappresenta l’eccellenza bergamasca dove siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto: vogliamo fare il museo dell’Atalanta e raccontare la storia di tutti i giocatori che sono stati qui, un percorso legend per chi ha fatto la nostra storia. Uno stadio che ha avuto l’onore di far giocare la Nazionale, e oggi vedere lo stadio per me non fa altro che rendere onore alla qualità bergamasca per i prossimi 100 anni".