Inzaghi avverte: "Il Benevento visto in A tre anni fa non esiste più"

BENEVENTO - Pippo Inzaghi non vede l'ora di affrontare dalla panchina del Benevento la Sampdoria, nella seconda giornata di Serie A (la prima sfida dei sanniti con l'Inter è stata rimandata al 30 settembre). Ecco le parole dell'ex centravanti del Milan in conferenza stampa: "Ho buone sensazioni ma sarà il campo a dire se avremo fatto bene o male. Dopo aver disputato un grande campionato di serie B, adesso meritiamo di giocarci queste partite in stadi prestigiosi come Marassi. Per provare a fare risultato, servirà un Benevento quasi perfetto. Rispetto alla amichevole con la Lazio, sarà totalmente un'altra partita. Se usciremo dal campo dimostrando di aver dato il massimo, allora anche se sconfitti non avremo rimpianti perchè vorrà dire che gli avversari saranno stati più bravi". Capitolo assenze: "Tello ha sofferto un risentimento muscolare, e preferiamo non rischiare Barba, già assente nell'amichevole di Roma. Kragl, invece, ha avuto un problema al collo e quindi non ci sarà. Lapadula sta bene e può giocare. Da questo punto di vista, i cinque cambi ci daranno una grossa mano. Avremo tre partite in una settimana, dunque ci sarà spazio per tutti. I terzini stanno tutti bene, deciderò all'ultimo. Anche in attacco tutto ok. I dubbi ci sono, ma per un tecnico averne è importante e vuol dire poter contare su di una grande rosa".