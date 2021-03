Benevento verso la Juve: le scelte di Inzaghi

BENEVENTO - Il Benevento ha annullato il ritiro e inizierà nel pomeriggio di oggi la marcia di avvicinamento alla gara dell'Allianz contro la Juventus. Non si prospettano novità sul fronte dei rientri per la squadra di Pippo Inzaghi: il tecnico dovrà infatti fare a meno, oltre a Iago Falque, anche di Depaoli e di Letizia, out per infortunio: il primo alle prese con i postumi di una lesione al gemello mediale destro, il secondo con un problema muscolare. Per entrambi si parla di rientro più avanti, contro il Parma. Ad aumentare le assenze ci si è messo anche il giudice sportivo: non scenderanno con i bianconeri né Glik né Schiattarella, entrambi fermati per una giornata dopo il giallo rimediato da diffidati nell'ultima uscita.