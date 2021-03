Benevento, Inzaghi: "Juve battuta? Ringrazierò a vita i ragazzi"

TORINO - "Credo che ci siano state troppe critiche ingiuste. Sapevamo quele era la nostra realtà: lo scorso anno abbiamo fatto otto record in Serie B giocando quel calcio, si poteva far risultato. Un anno fa avevamo 27 punti di vantaggio sulla seconda. Qualcuno era andato fuori di cervello pensando alla Serie A in maniera diversa". Per Pippo Inzaghi e per il Benevento è una giornata storica: i giallorossi sono in visibilio dopo aver battuto la Juve in trasferta: "Fare quattro punti contro la Juventus non capiterà molte altre volte, ricordando anche l'andata. Era difficile pensare di vincere a Torino e oggi ho detto ai ragazzi che li ringrazierò a vita per quello che mi hanno dato. Il Benevento è alla seconda apparizione in Serie A, combattiamo con tutti. Siamo un gruppo unito, sono felice per i miei ragazzi, per il presidente e per i tifosi. Io ne ho già passate di belle giornate, ma sono contento per loro. E i tifosi possono essere fieri di questa squadra: perdiamo qualche partita, ma lottiamo sempre".