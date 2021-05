Benevento, furia Foggia con Mazzoleni: "Hai la coscienza sporca"

BENEVENTO - Non si placano le polemiche in casa Benevento in seguito al calcio di rigore dapprima assegnato dal direttore di gara Doveri e poi tolto dal Var Mazzoleni nel match salvezza contro il Cagliari. Il presidente Vigorito non è stato l'unico a scagliarsi contro il fischietto di Bergamo. Furibondo anche il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale Foggia. L'ex calciatore della Lazio, infatti, ha inveito contro l'auto di Mazzoleni invitandolo a riguardarsi le immagini dell'azione e tacciandolo di malafede: "Il leggero contatto lo devi rivedere se hai una coscienza. Qui ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca. Sia da arbitro che da VAR, hai sempre avuto la coscienza sporca".