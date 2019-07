Mancini incoraggia Mihajlovic: "Questo ti fa un baffo"

BOLOGNA - Roberto Mancini rivolge sul suo profilo Instagram tutto il sostegno a Sinisa Mihajlovic che nel pomeriggio parlerà a Casteldebole per chiarire la sua situazione, dopo le indiscrezioni che lo danno in procinto di lasciare il suo incarico per motivi di salute. "Sei troppo forte: questo ti fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel": è il messaggio rivolto dall’attuale commissario tecnico della nazionale italiana all’allenatore serbo con il quale ha condiviso uno scudetto alla Lazio da giocatore e due all'Inter da tecnico e vice.