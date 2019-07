Mihajlovic: "Ho la leucemia ma so che vincerò"

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Il tecnico del Bologna ha rivelato in conferenza stampa oggi a Casteldebole i suoi problemi di salute dopo che negli ultimi giorni il club del Bologna aveva riferito di una febbre molto alta. "Quando siamo partiti per il ritiro - ha spiegato Mihajlovic - abbiamo detto che avevo la febbre. Era una questione soprattutto per mia moglie, la cosa più difficile era farglielo credere visto che è da 20 anni che non ho la febbre. Ho fatto gli esami alle 3 e alle 9 sono venuti fuori i risultati e cioè che ho la leucemia".

“Quando me l'hanno detto è stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere, ti passa tutta la vita davanti. Ma sono sicuro che questa sfida la vincerò, per mia moglie, per la mia famiglia. Lotterò come sempre, non vedo l'ora di andare martedì in ospedale. Prima comincio e prima finisco. La malattia - ha spiegato l'allenatore serbo senza trattenere qualche lacrima - è in fase acuta e aggressiva ma attaccabile, ci vorrà del tempo ma si guarisce".



"Ci vuole tempo - ha aggiunto Mihajlovic - ma si guarisce. L'ho spiegato ai miei giocatori, ho pianto anche con loro. Voglio ringraziare tutto il Bologna che mi ha fatto sentire uno di famiglia. Per me è una cosa importante. La sfida la vincerò ma ho bisogno delle persone che mi vogliono bene".