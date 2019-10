Juve-Bologna, Mihajlovic applaudito da tutto lo Stadium

TORINO - Avversario per una sera, ma applaudito da tutto l’Allianz Stadium. C’è stata un’ovazione dei tifosi della Juve per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic da parte dei tifosi della Juve quando lo speaker ha annunciato il suo nome durante la lettura delle formazioni. Un bellissimo applauso dei sostenitori bianconeri che hanno voluto abbracciare così l’allenatore rossoblù che sta combattendo con la sua malattia e che stasera si è seduto in panchina.

Juve-Bologna: la cronaca