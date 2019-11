Bologna, De Leo: "Mihajlovic? Manca, ma non deve diventare un alibi"

BOLOGNA - ". Così il collaboratore tattico di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, collaboratore tattico di Sinisa Mihajlovic, ha parlato dopo il pareggio ottenuto dal Bologna nel derby con il Parma al 95'. "Abbiamo trovato una squadra in salute e con autostima, e l'hanno dimostrato al contrario nostro. Dopo averla ripresa siamo stati altalenanti, di buono ci teniamo il forcing finale e il risultato, in questa fase bisogna restare umili. Certo è che non possiamo essere soddisfatti. Difficoltà? Tatticamente il Parma ha fatto quello che sa fare meglio, aspettare facendo densità. Non c'era molto spazio per attaccare la profondità, ma non siamo stati veloci nella manovra. Complimenti a loro, ma noi avremmo dovuto fare di più". Su Mihajlovic, dimesso dall'ospedale ma non in panchina dopo la visita degli scorsi giorni: "Per noi Sinisa è un valore aggiunto, chiaramente, ma non possiamo dipendere dalla sua presenza, altrimenti diventare un alibi. I giocatori hanno le qualità per fare di più. Tomiyasu infortunato? No, solo un problema di crampi nel finale" ha concluso.

BOLOGNA-PARMA 2-2: LA CRONACA