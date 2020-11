Bologna, Mihajlovic: "Abbiamo giocato meglio della Sampdoria"

GENOVA - "Quando semini prima o poi raccogli. Oggi è arrivato il momento di raccogliere. Siamo stati bravi, abbiamo preso gol da corner ma abbiamo giocato meglio della Samp e abbiamo vinto meritatamente". Lo ha dichiarato a Sky il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic dopo la gara con la Sampdoria: "Sono sempre stato sereno, continuo ad esserlo. Abbiamo gli stessi punti dello scorso anno quando in 8 partite avevamo affrontato Roma, Lazio e due retrocesse, quest'anno Milan, Lazio, Sassuolo e Napoli, quindi abbiamo fatto meglio. Orsolini? Io dico le cose in faccia a tutti. Prima mi ha fatto arrabbiare, per gli errori sotto porta ma poi si è fatto perdonare con il gol, se sbagliava pure quello dovevamo mandarlo a piedi a Bologna. Non abbiamo rischiato nulla, abbiamo comandato noi il gioco. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è stata la poca voglia di chiudere la partita. Ma poi abbiamo ripreso la gara in mano. Prima di ogni gara penso sempre di poter vincere la partita. Questo stadio è casa mia, anche senza il tifo. Ho passato quattro anni da giocatore, due da allenatore, è sempre un piacere tornare, anche perchè ho vinto. Scudetto? Il Sassuolo ha dimostrato che per mentalità e organizzazione può anche vincerlo, anche se è meno organizzata di altre. È un piacere vederlo giocare, anche se non sanno come hanno vinto contro di noi".