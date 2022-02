Il Bologna ricorda la scomparsa di Niccolò Galli

BOLOGNA - La preparazione del Bologna alla partita con la Lazio è proseguita oggi con due sedute di allenamento fra campo (esercitazioni tecnico-tattiche) e palestra. Tutti in gruppo ad eccezione di Kingsley, che prosegue il percorso di recupero all’Isokinetic, Dominguez e Santander. Per domani in programma una seduta a porte chiuse al centro tecnico. Intanto, oggi a Casteldebole, come ogni 9 febbraio, è stato ricordato Niccolò Galli, davanti al cippo che reca la sua immagine. Alla presenza del papà Giovanni e della mamma Anna, si è tenuta come ogni anno la commemorazione del giovane difensore rossoblù scomparso in un incidente stradale 21 anni fa, il 9 febbraio 2001: tutto il Bologna ha partecipato con commozione al momento di ricordo e preghiera.