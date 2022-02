Bologna, Mbaye di nuovo a disposizione dopo la Coppa d'Africa

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic ritrova Ibrahima Mbaye. Il difensore è tornato a lavorare a Casteldebole dopo la conquista della Coppa d'Africa con la maglia del Senegal, ma non si è unito al resto del gruppo: per lui lavoro differenziato. Tutti gli altri compagni hanno regolarmente svolto l'allenamento agli ordini del tecnico serbo, che deve rinunciare solo ai tre elementi della rosa alle prese con recuperi post operatori: Kingsley, Dominguez e Santander. In vista della sfida di sabato contro la Lazio, dunque, rosa praticamente al completo per Mihajlovic.