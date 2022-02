Bologna, Mihajlovic: "Lazio? Io gioco sempre per vincere"

BOLOGNA -Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Lazio:"Abbiamo vinto all'andata, ma stavolta sarà difficile, per noi come per loro. Abbiamo da giocare le nostre carte, abbiamo recuperato diversi giocatori per cui mi attendo la stessa prestazione di Empoli, dove ho visto passi avanti - ha dichiarato - Domani sarà una partita importante, l'abbiamo preparata bene. Come ogni volta sono fiducioso: vado sempre alle partite con la speranza di vincere".

La Coppa? Se uscivano come noi al primo turno... Di fronte, una Lazio che viene da risultati altalenanti: "Ma se alleni il Bologna ed esci dalla Coppa ad agosto questi problemi non li hai - scherza Mihajlovic sulle parole di Sarri sulla Coppa - Doveva uscire come noi al primo turno, così non aveva altri pensieri...". "Trovare continuità di risultati è difficile - riflette poi il tecnico - magari la Lazio è entrambe le squadre viste nell'ultimo periodo, hanno cambiato allenatore, ci vuole tempo: a Firenze sono stati meravigliosi, sicuramente hanno bisogno di tempo per assimilare quello che Sarri vuole, ma a fine campionato le qualità comunque emergeranno". Mihajlovic è soddisfatto del recupero della condizione dei suoi: "Stiamo meglio sicuramente, la sosta ci ha permesso di resettare un po' tutto e recuperare un po' la condizione generale. Non siamo ancora nella condizione migliore, ma continuando ad allenarci così miglioreremo sicuramente ancora. Le vittorie in nazionale dei giocatori? Sicuramente aiutano. Dominguez è cambiato dopo la vittoria in Coppa America, aveva più fiducia, nella vita bisogne essere un po' presuntuosi per determinare e trascinare. E i successi in nazionale fanno crescere. Mbaye? Un grande professionista, si impegna sempre tantissimo, mi dispiace quando non lo prendo in considerazione, ho sbagliato sicuramente nella sua gestione, ma pensavo che altri potessero darmi di più".

I singoli Mihajlovic chiude con una panoramica sui singoli: "Schouten si è allenato bene, sta migliorando. Dijks? Sarà titolare, s’è allenato bene, si è comportato bene, ci possono essere screzi, le cose da chiarire le abbiamo chiarite, è un giocatore del Bologna pagato dal Bologna, ora abbiamo bisogno di lui perché De Silvestri è squalificato, e quindi giocherà. Arnautovic? Credo che abbia fatto la miglior partita ha Empoli. Ora non ha dolori, ha un carattere forte, si allena bene. Barrow? Mi aspetto che faccia meglio del girone d'andata, mi aspetto da tutti di più, compreso me stesso. Aebischer è più simile a Schouten per caratteristiche e ha più geometrie. Svanberg è più offensivo", ha concluso.