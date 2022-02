Mihajlovic: "Il Bologna ha vinto con merito"

BOLOGNA - L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è intervenuto a Sky dopo la gara con Spezia all'indomani del proprio compleanno: "I ragazzi mi hanno fatto il regalo in ritardo, abbiamo giocato di lunedì, ma l'importante è che me lo abbiano fatto - ha dichiarato a Sky - Il momento non era facile, dovevamo vincere per forza, non era semplice ma credo che abbiamo vinto con merito. Abbiamo avuto 11 angoli, 19 tiri in porta, creato occasioni. Non abbiamo avuto soste e abbiamo giocato sempre, rischiando coi 4 attaccanti. Alla fine gli vanno fatti i complimenti, era importante e l'abbiamo fatto. Ora dobbiamo continuare così sabato: vincendo qualche partita di fila per stare dove dobbiamo stare. I cambi di modulo? Abbiamo avuto risultati negativi tra Covid, infortuni e condizione non ottimale. Dopo la sosta ci siamo allenati bene e siamo saliti di condizione. Era il momento giusto, poi oggi al di là dei moduli sono stati importanti atteggiamento e coraggio, era importante vincere e l’abbiamo fatto. Merito ai ragazzi perché mi hanno dato disponibilità e fiducia, cambiando modulo e con aggressività in avanti”.