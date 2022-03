Bologna, obiettivo fissato sul Torino: Vignato e Santander in dubbio

BOLOGNA - A soli due giorni dalla sfida interna con il Torino, Sinisa Mihajlovic si trova a dover far fronte a due possibili forfeit. Oltre a Vignato, che lavorava a parte già da alcuni giorni, anche Santander non ha svolto con il resto dei compagni il lavoro previsto nella giornata di venerdì. Il tecnico serbo valuterà le loro condizioni nelle prossime ore, ma scioglierà le riserve sulla loro convocazione per la partita di domenica al Dall'Ara solo nella conferenza stampa di prestanzione del match, in programma sabato mattina alle 10.