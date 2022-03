Bologna, Dominguez e Kingsley di nuovo a lavoro

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic è tornato subito a lavoro con il suo Bologna all'indomani del pareggio con il Torino. Il tecnico serbo ha fatto svolgere un allenamento di scarico in palestra ai calciatori più impegnati nella sfida contro i granata di Juric, mentre per tutti gli altri ha condotto una seduta sul campo insieme ad alcuni elementi della Primavera. A parte si sono allenati Vignato e Santander, bloccati da problemi muscolari la scorsa settimana, ma anche Kinglsey e Dominguez, al rientro sui campi di Casteldebole dopo le operazioni a cui sono stati sottoposti nei mesi scorsi. Per entrambi il percorso di recupero è appena iniziato e Mihajlovic dovrà attendere ancora a lungo prima di riaverli a disposizione.