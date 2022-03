Bologna, Medel punta la Fiorentina. De Silvestri ancora out

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic tira un sospiro di sollievo: Gary Medel è arruolabile per la sfida di domenica in casa della Fiorentina. Il tecnico del Bologna ha avuto a disposizione il cileno, reduce da problemi muscolari accusati nella sfida col Torino dell'ultimo turno di campionato, per tutta la sessione di lavoro svolta nella mattinata di giovedì, a tre giorni dalla gara del Franchi. Insieme a Medel, anche Arthur Theate è tornato agli ordini del tecnico serbo, che comunque non lo potrà schierare contro gli uomini di Vincenzo Italiano vista la squalifica. Restano ancora fermi ai box Lorenzo De Silvestri ed Emanuel Vignato, che dovranno attendere almeno un'altra settimana prima di poter tornare a disposizione di Mihajlovic.