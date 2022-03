Bologna, Bonifazi e De Silvestri di nuovo in gruppo

BOLOGNA - Dopo aver recuperato Medel, pedina fondamentale per la difesa del Bologna, a due giorni dalla sfida in casa della Fiorentina Sinisa Mihajlovic ritrova anche Kevin Bonifazi. Risultato positivo al Covid prima dell'ultimo turno di campionato che ha visto i rossoblù opposti al Torino, il difensore è tornato nella giornata di venerdì ad allenarsi coi compagni, candidandosi a ripendere il suo posto nella linea difensiva felsinea già al Franchi. Più probabile la partenza dalla panchina per Lorenzo De Silvestri, anche lui rientrato in gruppo a due giorni dalla partita coi viola dopo una settimana passata su lavori personalizzati, ed Emanuel Vignato, reduce da una situazione simile a quella dell'azzurro. Non recuperano invece Dominguez e Santander, entrambi alle prese con i postumi dei rispettivi infortuni e costretti ancora ad allenarsi a parte rispetto ai compagni.