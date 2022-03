BOLOGNA - Dopo aver osservato un giorno di riposo, il Bologna è tornato oggi ad allenarsi a Casteldebole. Il programma odierno per la squadra ha previsto lavoro di attivazione atletica, poi esercitazioni tecnico-tattiche con partitella a campo ridotto. Seduta differenziata per Michael Kingsley, Nicolas Dominguez e Federico Santander. La preparazione della squadra in vista del match con l'Atalanta riprende domani con una doppia seduta: appuntamento alle 11 e alle 14.30.