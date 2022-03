BOLOGNA - Il Bologna dopo il ko in casa della Fiorentina, vuole rialzarsi. Nel mirino c'è l'importante sfida di domenica sera contro la temibile Atalanta. Nel pomeriggio la squadra si è allenata sotto gli occhi attenti dello staff tecnico e di Mihajlovic. Buone notizie per il tecnico serbo che ha riaccolto in gruppo Lorenzo De Silvestri. Seduta differenziata invece per Michael Kingsley, Nicolas Dominguez e Federico Santander.