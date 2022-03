BOLOGNA - Proseguono gli allenamenti per il Bologna nella settimana della sosta. Due sessioni in programma oggi per i rossoblù: in campo al mattino con seduta atletica e tecnica e in palestra al pomeriggio. Nicolas Dominguez ha svolto l’attivazione con i compagni per poi proseguire il programma differenziato, lavoro a parte anche per Ibrahima Mbaye, Federico Santander e Michael Kingsley. Per la giornata di domani appuntamento alle 14.30 per una seduta pomediana a porte aperte.