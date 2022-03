Bologna, Santander verso il recupero: ha lavorato in parte col gruppo

BOLOGNA - Il Bologna ha continuato la preparazione nella giornata odierna, seppur ovviamente, senza i nazionali. Mirino puntato sul prossimo impegno di campionato, che riprenderà nel weekend del 2-3 aprile. Nel menù del venerdì: attivazione atletica e una serie di partitelle insieme ai ragazzi della Primavera. Buone notizie per il tecnico Mihajlovic, visto che Federico Santander si è allenato in parte con i compagni. Differenziato invece per Mbaye, Kingsley e Dominguez. I rossoblù torneranno in campo domani, per una seduta mattutina.