BOLOGNA - Ultimo allenamento settimanale per il Bologna, nella settimana della sosta. Oggi, a Casteldebole, è andata in scena una seduta atletica. Federico Santander ha lavorato regolarmente con i compagni. Al termine della seduta, al gruppo sono stati concessi due giorni liberi: la ripresa degli allenamenti verso la partita contro il Milan è prevista per martedì alle 15 a porte aperte al centro tecnico Niccolò Galli.