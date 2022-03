Il Bologna si stringe a Mihajlovic: quanto affetto anche dai familiari

BOLOGNA - A distanza di 24 ore dall'annuncio di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa della ricomparsa della malattia, il web è inondato dai messaggi di solidarietà, affetto e sostegno per il tecnico del Bologna. A partire da Fabio Bazzani, membro dello staff tecnico rossoblù: "Forza Mister, combatteremo per te, ti aspettiamo presto", seguito dai post dei calciatori Musa Barrow e Ibrahima Mbaye, che pubblicano foto del loro allenatore, che ha chiesto riserbo e privacy dopo la conferenza stampa di ieri. Un pensiero arriva anche dagli ex rossoblù Dzemaili ("Lo sconfiggerai anche stavolta!!! Forza Mister") e Lyanco ("Forza Mister"), e dal Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Dai Sinisa, vinciamo anche questa!".