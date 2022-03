Il Bologna pensa al Milan: Dominguez in parte col gruppo

BOLOGNA - Il Bologna prepara la sfida di campionato al Milan, in programma lunedì a San Siro alle 20.45. Doppia seduta per la truppa rossoblù che fra oggi e domani ritroverà tutti i nazionali: al mattino la squadra si è divisa tra campo e palestra, mentre al pomeriggio è stato svolto un lavoro tecnico-tattico, oltre a delle esercitazioni sull' uno contro uno. Lavoro differenziato per Soriano e Kingsley, mentre Nicolas Dominguez si è allenato in parte con il gruppo. Domani giorno di riposo, si tornerà in campo venerdì.