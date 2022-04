De Leo: "Bologna, fai risultato col Milan per Mihajlovic"

BOLOGNA - Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con il Milan: "La settimana non è stata semplice, è stato un fulmine a ciel sereno. Come la prima volta ci siamo ricompattati subito, concentrandoci sui nostri compiti per fare una buone prestazione - ha dichiarato De Leo - Affrontiamo una delle squadre migliori, dobbiamo giocare con coraggio, come ha detto Sinisa. Deve essere motivo di orgoglio anche per i più giovani, vogliamo giocarcela a viso aperto e provare a dare una piccola soddisfazione al nostro mister, fare risultato per lui. Vogliamo ritrovare una sfrenata leggerezza, nella consapevolezza di essere umili. Siamo una squadra che si eprime meglio se è più libera di testa. Sappiamo che ci sono momenti difficili ma non bisogna perdere la bussola. E in una gara ci sono tanti momenti, bisogna farsi trovare pronti. Rispetto alla prima volta? Dobbiamo concentrarci, accompagnando buone prestazioni e risultati. Allora avevamo più tempo per organizzarci, stavolta ne abbiamo meno, ma abbiamo già vissuto questa esperienza".