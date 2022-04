BOLOGNA - Seduta di allenamento in vista della gara contro la Juventus per il Bologna: il programma svolto oggi dai rossoblù ha previsto seduta tattica con prove di calci piazzati. Tutti in gruppo ad eccezione di Michael Kingsley che ha proseguito il programma differenziato. Per la giornata di domani il programma prevede la seduta di rifinitura a porte chiuse. Emilio De Leo interverrà in conferenza stampa alle 10.