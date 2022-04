Juve-Bologna, De Leo: "Abbiamo avuto la giusta mentalità. C'è del rammarico"

TORINO- Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Oggi è stata una reazione degna di nota, sarebbe stato bello portare a casa la vittoria e poteva essere un'impresa, ma la grande prestazione resterà nella mente di tutti". C'E' DELUSIONE. "La squadra era un pò rammaricata perche ci teneva a vincere per fare un bel regalo a Mihajlovic che si è complimentato per la partita". NONOSTANTE LE DIFFICOLTA'. "Il gruppo è affiatato e c'è un attaccamento importante. Stanno seguendo il percorso del nostro allenatore, i nostri valori umani si vedono nelle difficoltà". GLI SQUALIFICATI. "Senza Medel e Soumaoro dovremo trovare un assetto ma ma nulla ci preoccupa. La squadra vuole sfruttare ogni possibilità ed è molto motivata. Siamo assolutamente sereni sotto questo aspetto”. IL SEGRETO. “Giocare contro squadre così forti mettendo il fisico e cercare di non subire gol. In questo momento siamo forti perché liberi di testa e non abbiamo paura di affrontare i duelli in campo aperto e ripartire. Questo è il segreto delle nostre buone prestazioni". ANCHE RIFINITORE. "Arnautovic sa essere anche rifinitore e lo sfruttiamo. Bisogna migliorare perché quando viene a fare gioco tra le linee dobbiamo sfruttare la profondità".