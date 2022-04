Bologna, De Leo: "Udinese? Dopo la Juve c'è entusiasmo"

BOLOGNA - "E' stata una buona settimana di allenamento, sfruttando anche l' entusiasmo per la bella prestazione offerta contro la Juventus , dopo aver superato l'amarezza per il pareggio finale". Lo ha dichiarato, in conferenza stampa, il collaboratore di Sinisa Mihajlovic , al Bologna, Emilio De Leo : "C'è positività nell'aria e tutti i ragazzi sono coinvolti e disponibili nel lavoro. Assenze? Ci mancheranno un po' di tecnica ed esperienza, ma ai fini dell'equilibrio abbiamo a disposizione attaccanti e difensori che si sta facendo trovare pronti ogni qualvolta chiamati in causa"

Daremo tutto

"Il gruppo sta crescendo come personalità e senso di responsabilità. I nostri giovani non devono fare altro che continuare così, stanno dimostrando di essere cresciuti e di essere forti. Dobbiamo continuare. Si gioca mercoledì? E' una fase in cui riusciamo a gestire i cambi e non dobbiamo speculare sul minutaggio. Ci sono opportunità da sfruttare. Metteremo in campo la formazione migliore e sono sicuro che il nostro livello non si abbasserà. Daremo tutto con l'Udinese e faremo altrettanto nel recupero contro l'Inter".