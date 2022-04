Bologna, De Leo: "Udinese? Il risultato mi soddisfa"

BOLOGNA - Al termine del pari casalingo (2-2) contro l'Udinese, Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic al Bologna, ha analizzato il risultato. Ecco cosa ha detto: "Siamo soddisfatti perché nelle difficoltà anche stavolta abbiamo tirato fuori delle opportunità. Volevamo regalare la vittoria a Mihajlovic, perchè oggi è la Pasqua Ortodossa, ma siamo comunque sempre rimasti in partita, non era facile ma ce la siamo giocata. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perchè è rimasta sempre in partita, cercando di portare a casa un risultato positivo. Per noi, non era stata una settimana semplice perché per diversi giorni un virus intestinale ci ha condizionato, due giorni fa non ci siamo nemmeno allenati perchè c'era questo virus che circolava. Avremmo voluto affrontare l’Udinese con l’organico al completo ma chi è sceso in campo ha dato tutto come sempre, anche in condizioni non ottimali. Svanberg, Dominguez e Bardi avevano problemi e non dovevano nemmeno partire dall'inizio, ma hanno stretto i denti e sono stati bravi, in porta era pronto Molla. Sono felice per Hickey e soprattutto per Sansone che meritava da tanto tempo questo gol. Soriano? Forse doveva essere un po' più aggressivo quando loro costruivano, doveva fare mezzala più difensiva. Ora però, non molliamo un centimetro e ci proveremo anche mercoledì contro l’Inter”.