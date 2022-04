Bologna, Inter nel mirino: lavoro differenziato per Kinglsey

BOLOGNA - Il Bologna, dopo il pareggio casalingo contro l'Udinese, in mattinata è tornato in campo a Casteldebole in vista del recupero di campionato contro l'Inter. Seduta di scarico per coloro che hanno giocato, mentre allenamento piu' intenso per tutti gli altri. De Leo ha potuto contare anche sui reduci dal virus intestinale che potrebbero essere a disposizione per la partita di mercoledì. Domani invece se ne saprà di più riguardo le condizioni di Dijks, dopo il problema muscolare patito nel riscaldamento di ieri. Ancora differenziato per Kingsley, contro l'Inter rientrano Soumaoro e Arnautovic dalla squalifica, mentre per Medel l'esito del ricorso sarà noto solo domani pomeriggio.