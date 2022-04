Bologna, De Leo: "Inter? Tre punti, per rendere orgoglioso Mihajlovic"

BOLOGNA - "I ragazzi stanno tutti bene dopo il virus intestinale, lo ha detto il dottore. Resta Dijks in emergenza, a breve farà accertamenti. Avremo addosso gli occhi di tutta la Serie A? Non cambia niente per noi. Abbiamo la nostra professionalità, continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, non cambiamo rotta". Lo ha dichiarato Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic al Bologna, in vista della gara di recupero con l'Inter: "Nulla ci deve condizionare, nemmeno la sconfitta ampia dell'andata. Se dipendiamo da condizionamenti esterni non riusciamo a dare il meglio, bisogna puntare a dare il meglio evitando gli errori dell'andata. Mi dispiace che alcuni pensino che giochiamo con atteggiamento remissivo. Non lo abbiamo fatto col Milan non vedo perché dovremmo farlo domani. Sarà una ulteriore opportunità per chiudere in maniera professionale e seria la stagione. E sarebbe un soddisfazione per tutti noi. La differenza tecnica e di motivazione è oggettiva, ma ognuno ha la propria dignità che va oltre queste cose".