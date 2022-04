BOLOGNA - All'indomani della vittoria sull'Inter il Bologna è tornato immediatamente in campo: nella mattinata di oggi, a Casteldebole, la squadra rossoblù ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, contro la Roma. Seduta di scarico per i titolari di ieri sera, lavoro in campo per gli altri. Differenziato per Michael Kingsley. Per la giornata di domani è in programma una nuova seduta, a porte chiuse.