BOLOGNA - Tanto entusiasmo in casa Bologna dopo la vittoria nel recupero contro l'Inter. Serenità ed applicazione hanno caratterizzato la seduta odierna dei rossoblù, che preparano la sfida dell'Olimpico contro la Roma, in programma domenica sera. Menù di giornata: tattica e prove di calci piazzati. Terapie per Mitchell Dijks, allenamento differenziato per Michael Kingsley.