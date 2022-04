Bologna, De Leo: "A Roma per giocarcela a viso aperto"

BOLOGNA - Il Bologna dopo l'Inter, vuole dare un dispiacere anche alla Roma. La squadra è carica e pronta per la sfida dell'Olimpico. Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic ha inquadrato così la sfida: "Non ci poniamo limiti, la linea che stiamo seguendo è quella di concentrarci su quello che possiamo fare, senza avere paura dell'avversario che incontiramo. Sicuramente la Roma è molto forte e ha grandi qualità, una delle migliori squadre del nostro campionato. Giocheremo come sempre a viso aperto e anche stavolta, sappiamo che ci saranno momenti di sofferenza. Loro hanno acquistato mentalità e va dato atto a Mourinho dell'ottimo lavoro svolto. Ci servirà restare concentrati fino alla fine, dovremo essere corti e compatti sapendo che in ripartenza potremo fargli male. Non perdiamo senza Mihajlovic? Lo vogliamo con noi al più presto, ha bisogno di essere coinvolto e dentro le nostre dinamiche. Lo aspettiamo a braccia aperte. Obiettivi? Ogni gara è una opportunità per far capire che il lavoro del girone di andata non è stato un caso. Alla fine vedremo quanti punti avremo fatto".