Mihajlovic miglior allenatore del mese. Oggi il rientro in campo

BOLOGNA - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic vince il premio Coach Of The Month di aprile . La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita del match al Dall'Ara contro il Sassuolo in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30. Un riconoscimento assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Le parole di De Siervo

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A, ha commentato così: "Il premio di allenatore del mese a Sinisa Mihajlovic è la celebrazione non solo degli importanti risultati sul campo, ma anche della coesione, del lavoro quotidiano, dell'unità di intenti di un gruppo, quello rossoblu, che nel mese di aprile è rimasto imbattuto, pareggiando con Juventus e Milan e vincendo contro l'Inter, Mihajlovic ha saputo plasmare uno staff tecnico in assoluta sintonia con il suo pensiero ed è stato in grado di trasferire il suo spirito ai suoi collaboratori e ai giocatori. Il Bologna visto in questo mese ha mostrato la determinazione, l'intensità e l'agonismo che da sempre caratterizzano Sinisa Mihajlovic".

Di nuovo in campo

Un premio che arriva proprio nel momento in cui il tecnico da il suo ritorno a Casteldebole, dopo essere stato dimesso dall'istituto di ematologia Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola di Bologna nel primo pomeriggio di lunedì. Sinisa ha trascorso qualche giorno in famiglia a Roma, poi ha ottenuto l'ok dai medici per tornare a dirigere la squadra sul campo e questa mattina (ore 11) ha guidato la seduta che ha avviato la marcia di avvicinamento alla trasferta di Venezia.